Пенза, , 15:21 — REGNUM В Пензенской области за прошедшую неделю (14 — 20 марта) зарегистрировано 4484 случая ОРВИ, или 336,7 на 100 тыс. населения. В сравнении с предыдущей неделей уровень заболеваемости увеличился на 13,7%, сообщает 22 марта региональное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что суммарная заболеваемость ниже уровня эпидпорога на 31,2%. В общей структуре заболевших насчитывается порядка 21% детей, неделей ранее — 20,5%. Уровень заболеваемости среди детского населения ниже контрольного на 75,2%.

В Пензе с 14 по 20 марта подтвердили 1957 случаев ОРВИ, или 375,6 на 100 тыс. населения, что также ниже уровня эпидпорога на 45,2%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области выявили 544 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 2857 пациентов.

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