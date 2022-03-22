Тбилиси, , 15:20 — REGNUM Вопрос об отказе Грузии от пути вхождения в НАТО не стоял на повестке дня, пока об этом не заговорил бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. Об этом журналистам заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Политик прокомментировал заявления оппозиционных лидеров том, что переход Грузии к нейтральному статусу якобы является угрозой для суверенитета страны.

«Михаил Саакашвили первым заговорил об этом на судебном заседании, потом эта тема пошла и ее развили политики или определённые спикеры, и в соцсетях, якобы это стало вопросом для обсуждения», — сказал Папуашвили.

Он отметил, что поднялась эмоциональная волна из-за вброшенной темы. Политик считает, что это часть «гибридной войны», в которой якобы участвует основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение».

Стоит отметить, Саакашвили ранее заявил, что, отказавшись от вхождения в НАТО, Грузия якобы неизбежно войдёт в состав России в течение двух лет. Он призвал срочно менять грузинское правительство, чтобы не допустить этого.

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