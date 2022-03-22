Москва, , 15:19 — REGNUM В свете санкций со стороны западных государств, многие иностранные компании, по тем или иным причинам, приняли решение уйти с российского рынка. Вместе с тем, многие компании, тем не менее, решили остаться, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета «Деловой России» Владимир Кузнецов.

«Желание компаний сохранить российский рынок вполне понятно — ведь для многих из них он составляет достаточно большую часть сбыта, как, например, для табачных компаний, для которых Россия составляет целых 20% рынка.

Именно поэтому, иностранные компании начали активно задумываться о том, каким образом им реструктурировать бизнес, чтобы либо сохранить российский рынок либо иметь возможность вернуться на него после стабилизации экономической ситуации.

Прорабатываются различные варианты сохранения контроля через поиск российских партнеров, которым бы было передано управление активами иностранных компаний.

Предпочтительным и наиболее распространенным среди предлагаемых вариантов является опцион с правом обратного выкупа при наступлении определенных условий — это означает, что иностранной компанией будет передано участие российскому партнеру, а, в случае стабилизации экономической ситуации, компания будет иметь право обратно выкупить свою долю участия.

Некоторые же компании рассматривают вариант полной продажи своего бизнеса российским компаниям.

Как представляется, сценарий, по которому будет действовать та или иная компания, напрямую зависит от того, насколько крупной она является, и какой процент от общего рынка сбыта для нее представляет Россия.

Так, мелкие компании оценивают сохранение своего бизнеса в РФ как нецелесообразное и готовы уйти полностью.

Вместе с тем, вне зависимости от сценария, который будет выбран той или иной компанией, возникнут определенные сложности с его реализацией: в силу факта принятия правительством РФ и президентом мер противодействия санкциям недружественных стран, совершение сделок с иностранными компаниями затруднено необходимостью получения согласия на то правительственной комиссией и совета директоров Банка России.

Перед сделкой с физическим или юридическим лицом в стране из списка недружественных стран необходимо подать заявление, в котором «должна содержаться исчерпывающая информация о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании».

При этом помимо четкого одобрения или отказа комиссия может выдать также разрешение на сделку при выполнении определенных условий.

Таким образом, несмотря на желание иностранных корпораций сохранить за собой российский рынок, они неизбежно столкнутся с определенными сложностями в данном процессе», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, многие иностранные инвесторы начали искать локальных партнеров, которым можно было бы доверить управление активами бизнеса.

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