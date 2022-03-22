Москва, , 15:19 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон о налогообложении компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) на острове Русский (Приморский край) и острове Октябрьский (Калининградская область), передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

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Предполагается либерализация требований к организациям, претендующим на статус международной холдинговой компании (МХК) при редомициляции в САР, за счет предоставления возможности получения статуса МХК организациям, созданным до 1 января 2020 г., и смягчения требования о неизменности состава контролирующих лиц организаций.

В частности, это позволит воспользоваться возможностью приобрести статус МХК организациям, созданным в 2018—2019 гг., а также организациям, у которых в составе контролирующих лиц произошли несущественные изменения (не более 25%).

Законом расширяются льготы компаниям.

Кроме того, Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, согласно которому международные фонды, зарегистрированные на территориях САР, подразделяются на общественно полезные фонды и личные фонды. При этом на общественно полезные международные фонды будут распространяться нормы, регулирующие в настоящее время деятельность международных фондов, а для регулирования деятельности международных личных фондов вводится самостоятельное регулирование.

Нормы были доработаны. В связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юрлиц и граждан РФ, правительством РФ в 2022 году могут быть установлены особенности выполнения и признания выполненными, а также освобождения от выполнения требований, касающихся представления иностранным юрлицом документов при государственной регистрации международной компании в порядке редомициляции и, по согласованию с Центральным банком РФ, — документов при государственной регистрации выпуска акций международной компании, а также требований, касающихся подачи заявки на осуществление деятельности в качестве участника САР.

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