Донецк, , 15:19 — REGNUM Вооружённые силы Украины обстреляли Донецк. Об этом 22 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В представительстве рассказали, что в 14:55 украинские войска из населённого пункта Невельское обстреляли город Донецк. По столице Донецкой Народной Республики было выпущено десять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, донецкий город Горловка подвергся обстрелу со стороны украинских войск.