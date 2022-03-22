Москва, , 15:19 — REGNUM В России есть потенциал для расширения сферы применения офсетных контрактов. Об этом 22 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

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«Есть возможности для расширения поддержки малого и среднего бизнеса через так называемые офсетные контракты. Такие соглашения гарантируют инвесторам, которые реализуют значимые для регионов проекты в рамках госзакупок, рынок сбыта на определённый период, что позволяет предпринимателям точнее просчитать риски и, как следствие, оптимизировать затраты», — заявил Мишустин.

«Поэтому предложено здесь снизить минимальный входной порог по объёму инвестиций с 1 млрд до 100 млн рублей и разрешить строить новые предприятия в одном субъекте РФ, а заключать договор о гарантийной покупке, соответственно, в другом.», — указал он.