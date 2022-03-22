Москва, , 15:19 — REGNUM Министерство обороны России показало видео уничтожения артиллерийской батареи ВСУ огневым налетом из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

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На видео показана съемка с разведывательно-ударного российского беспилотника, барражирующего над лесистой местностью. Среди деревьев видны несколько буксируемых гаубиц ВСУ калибра 152-мм. Рядом также находятся грузовые машины с боеприпасами. После показан огневой удар со стороны российской РСЗО.

«Огневые позиции артиллерии ВСУ, скрытые в лесном массиве, были разведаны беспилотным летательным аппаратом, после чего по ним был нанесён удар», — уточнили в Минобороны.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.