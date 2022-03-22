Стокгольм, , 15:23 — REGNUM В массе своей жители Швеции более склонны доверять таким общественным институтам как полиции и системе здравоохранения, нежели социальным сетям или банкам. Об этом 22 марта сообщил телеканал SVT со ссылкой на данные опроса организации Kantar.

В 2022 году система здравоохранения Швеции (77% жителей страны испытывают к ней доверие) заняла первое место. За ней следует полиция (76%) и университеты/колледжи (72%). Китайская телекоммуникационная компания Huawei (4%) имеет самый низкий уровень доверия.

Лишь 35% жителей Швеции доверяют банкам. 30% опрошенных испытывают доверие к большим компаниям. Уровень доверия к судам и Риксбанку оценивается в 66% (оба показателя).

В опросе Kantar, проводимом с 21 февраля по 2 марта, принял участие 1 201 человек.