Москва, , 15:18 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о налоге на роскошные машины, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

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По транспортному налогу предусматривается применение с 2022 года повышающего коэффициента только для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн рублей.

Сейчас порог стоимости для определения роскошных машин составляет 3 млн рублей.

Закон принимается на фоне резкого роста курса евро и доллара на фоне санкций.

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