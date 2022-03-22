Москва, 22 марта 2022, 15:18 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о налоге на роскошные машины, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.
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По транспортному налогу предусматривается применение с 2022 года повышающего коэффициента только для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн рублей.
Сейчас порог стоимости для определения роскошных машин составляет 3 млн рублей.
Закон принимается на фоне резкого роста курса евро и доллара на фоне санкций.
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