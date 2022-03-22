Москва, , 15:18 — REGNUM Россия не создаёт никаких специальных структур на украинских территориях, освобождённых от националистов. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 22 марта журналистам.

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Представителя Кремля спросили, работают ли в России над структурой, которая создавала или реформировала бы органы власти в освобождённых районах Украины.

«Никаких структур не создается на этот счёт», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также заявил, что три четверти населения России поддерживают проведение военной спецоперации на Украине.

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