Тула, 22 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Плановая посевная площадь сельскохозяйственных культур Тульской области в 2022 году составит 945 тысяч гектаров, это выше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области по итогам оперативного совещания у губернатора 21 марта.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Поле

Как сообщил министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин, традиционно основная доля выращиваемых сельхозкультур приходится на зерновые и зернобобовые, кормовые, технические.

На данный момент заготовлено 98% семян и 94%минеральных удобрений от заявленной потребности на весеннюю кампанию, оставшиеся объёмы будут поставлены в ближайшее время. На совещании отдельно подчеркивалось, что зарубежная продукция замещается отечественными аналогами. Также подготовлена сельхозтехника, закупается топливо.

Уже в конце марта — начале апреля тульские аграрии планируют приступить к подкормке озимых и боронованию. Посевная в южных районах региона стартует после 10 апреля.

В 2022 году в Тульской области ожидается получить урожай в 2,3 млн тонн зерна, 570 тысяч тонн картофеля, 57 тысяч тонн других овощей, 260 тысяч тонн масличных культур.