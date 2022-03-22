Москва, , 15:17 — REGNUM Если средства от продажи российского газа будут временно замораживаться, Россия, вероятно, прекратит транзит газа заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

«На остановку поставок российского газа страны ЕС пока не готовы, в связи с чем такой сценарий маловероятен», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина будет продолжать транзит российского природного газа, пока это будет технически возможно, но предлагает временно заморозить средства от его продажи на эскроу-счетах, сказал глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

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