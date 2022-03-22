Тбилиси, , 15:17 — REGNUM Грузия слишком сильно вложилась, стараясь вступить в НАТО, что уже ей нельзя вставать на путь нейтралитета. Об этом 22 марта заявил журналистам вице-спикер парламент Грузии Гия Вольский.

Политик прокомментировал заявления оппозиционных политических лидеров, которые стали упрекать власти в планах получить нейтральный статус.

«Это довольно долгая история наших отношений с НАТО. Мы много раз говорили, что много жизней было пожертвовано для международной безопасности вместе с НАТО», — сказал Вольский.

Он отметил, что Грузия больше остальных союзников Североатлантического альянса, не входящих в него, участвовала в мероприятиях блока. Вице-спикер не исключает, что процесс вступления затянется, но это не должно стать поводом для того, чтобы Тбилиси сменил курс.

Стоит отметить, что ранее о недопустимости принятия Грузией нейтрального статуса заявил находящийся в тюрьме в Рустави бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. По его мнению, это якобы приведёт к вхождению страны в Россию. Почему так должно произойти, он не сказал.

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