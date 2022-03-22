Стокгольм, , 15:26 — REGNUM После того, как в Швецию стали прибывать беженцы с Украины, многие жители страны открыли свои двери и поселили нуждающихся людей у себя дома. В то же время граждане должны принимать подобное решение взвешенно, чтобы не причинить боль себе или людям, находящимся в бедственном положении. Об этом 22 марта в эфире телеканала SVT рассказала антикризисный менеджер из шведского отделения Красного Креста Сара Хедрениус.

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«Такие решения надо принимать обдуманно. Нужно также понимать, что работа с властями тянется очень долго, а их интеграция в общество занимает время», — объяснила Хедрениус.

По ее словам, еще один фактор, который следует учитывать, заключается в том, что многие переселенцы с Украины пережили крайне болезненные события. Чтобы иметь возможность помочь в такой ситуации, жители Швеции должны быть готовы принять к себе всех членов семьи, если они хотят помочь.