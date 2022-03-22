Донецк, , 15:18 — REGNUM В городе Горловка Донецкой Народной Республики вновь рвутся снаряды. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, обстрел со стороны военных формирований Украины по населённому пункту был зафиксирован 22 марта в 13:20.

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«Выпущено восемь мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным представительства ДНР в СЦКК, за сутки 21 марта украинские силовики 32 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Всего было выпущено 290 боеприпасов. Велись из миномётов калибра 82 мм и 120 мм, также по населённым пунктам била артиллерия снарядами калибра 122 мм. В результате один мирный житель погиб, 32 человека получили ранения.

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