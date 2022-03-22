Чебоксары, , 15:16 — REGNUM В Чувашии перечислили несколько причин невыполнения программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2021 году. В их числе — рост стоимости материалов, нереальные сроки выполнения работ, «перекосы» при выборе материалов и технологии, срыв ремонта со стороны домов, где средства аккумулируются на специальных счетах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила и. о. генерального директора НО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» («Фонд капремонта») Светлана Баранова.

Говоря о проблемах, она остановилась на ситуации с домами, где средства на капремонт уходят не в «общий котёл», а на спецсчёт.

«Дома со спецсчетами, которые самостоятельно не выполняют капитальный ремонт, тем не менее, имеют право провести собрание, перейти в «котёл». Оказываются они [средства] там [в «общем котле»] через месяц и, соответственно, сразу начинают требовать проведения капитально ремонта. Если смотреть по 2021 году, то таких домов десять. В этом году из 35-ти домов два дома уже принесли протоколы о переходе в «котёл» и на следующий день уже пишут: «Когда вы сделаете нам капитальный ремонт?» Поэтому здесь хотелось бы понимания и поддержки», — сказала Светлана Баранова.

Она сослалась на жилищный кодекс и напомнила, что в таких случаях «вообще имеем право передвинуть на более поздний срок без решения собрания собственников»:

«Поэтому [желательно, чтобы] хотя бы год [прошёл], чтобы данные дома, скажем, не портили показатели нашей республики».

В числе других причин руководитель «Фонда капремонта» назвала рост стоимости материалов, что сказалось на проведении аукционов:

«В 2020 году был сильный рост материалов, в среднем в 2,8 раза. Поэтому фонд не мог провести качественно отбор подрядных организаций. По 19-ти домам вообще аукцион семь раз проходил, никто не заявлялся. Сейчас, к сожалению, ситуация похожая, за последний месяц идёт рост материалов, хотя в принципе договора все заключены, но будем смотреть, как будет идти выполнение».

Также руководитель фонда отметила, что порой заключались договора со сроком исполнения 2 — 3 месяца:

«Сразу было понятно, что за такой срок контракт не выполнить. Мало того, из 107 договоров по 2021 году было заключено 37 дополнительных соглашений о продлении контракта. Считаю такую позицию недопустимой».

Напомним, что в программу капремонта-2021 были включено 198 многоквартирных домов, работы были завершены в 142-х домах, в 35-ти многоэтажках работы продолжаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, в чувашском «Фонде капремонта» предлагаютоптимизировать состав работ и материалов, чтобы избежать «перекосов» и обеспечить качество работ.

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