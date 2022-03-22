Чебоксары, 22 марта 2022, 15:16 — REGNUM В Чувашии перечислили несколько причин невыполнения программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2021 году. В их числе — рост стоимости материалов, нереальные сроки выполнения работ, «перекосы» при выборе материалов и технологии, срыв ремонта со стороны домов, где средства аккумулируются на специальных счетах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила и. о. генерального директора НО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» («Фонд капремонта») Светлана Баранова.
Говоря о проблемах, она остановилась на ситуации с домами, где средства на капремонт уходят не в «общий котёл», а на спецсчёт.
Она сослалась на жилищный кодекс и напомнила, что в таких случаях «вообще имеем право передвинуть на более поздний срок без решения собрания собственников»:
В числе других причин руководитель «Фонда капремонта» назвала рост стоимости материалов, что сказалось на проведении аукционов:
Также руководитель фонда отметила, что порой заключались договора со сроком исполнения 2 — 3 месяца:
Напомним, что в программу капремонта-2021 были включено 198 многоквартирных домов, работы были завершены в 142-х домах, в 35-ти многоэтажках работы продолжаются.
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Как сообщало ИА REGNUM, в чувашском «Фонде капремонта» предлагаютоптимизировать состав работ и материалов, чтобы избежать «перекосов» и обеспечить качество работ.
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