Москва, , 15:16 — REGNUM Россия не занимается бандитизмом, в отличие от США и стран Запада. Об этом 22 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал заявления американской стороны о возможных кибератаках со стороны России.

«Российская Федерация, в отличие от многих западных стран, в том числе и Соединенных Штатов, бандитизмом на государственном уровне не занимается», — сказал Песков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у американских властей есть разведданные о том, что Россия в ответ на санкции может готовить кибератаки против США.