Москва, , 15:16 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон, направленный на реализацию первоочередных антикризисных мер поддержки в условиях санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Предусматривается отказ от применения в 2022 и 2023 годах в отношении организаций нормы о повышенном размере пени с 31 дня просрочки исполнения обязанности по уплате налога в размере 1/150 ставки рефинансирования.

По налогу на добавленную стоимость предлагается на 5 лет установить ставку 0 процентов в отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения.

Также нулевая ставка НДС устанавливается в отношении услуг по предоставлению в аренду, управление, на ином праве объекта туристской индустрии, введенного в эксплуатацию после 1 января 2022 г. Ставка будет применяться в течение 20 последовательных налоговых периодов с момента ввода в эксплуатацию таких объектов.

Для организаций отрасли информационных технологий на 2022 — 2024 годы установить ставка налога на прибыль организаций в размере 0%.

Предусмотрено право налогоплательщиков по налогу на прибыль организаций перейти в течение 2022 года на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли.

По налогу на имущество организаций предусматривается, что в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, в 2023 году для расчета налоговой базы будет применяться кадастровая стоимость по состоянию на 1 января 2022 г.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума принимает закон о поддержке бизнеса на фоне санкций