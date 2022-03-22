Оренбург, , 15:43 — REGNUM Жители Европы могут стать заложниками непридуманной позиции Украины, когда глава «Нафтогаза» Юрий Витренко призывает заморозить деньги на счетах за потребляемый российский газ, пока не прекратится специальная военная операции России. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил политтехнолог, эксперт центра ПРИСП Кирилл Шкилёв.

Газопровод

Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что вопрос с газовой трубой на Украине всегда стоял остро и отдельно, сейчас эта тема в связи с проведением специальной военной операции обострилась. Основным потребителем является Европа, где уже сейчас ощущается жесткий топливный кризис, а заявления об отказе от российского газа остаются только заявлениями.

«При этом, представители украинской стороны позволяют себе достаточно спорные заявления об отказе от оплаты уже поставленного российского газа. Фактически при этом делая заложниками своей непродуманной позиции жителей Евросоюза. Понятно, что взаимоотношения между контрагентами и Газпромом это, в первую очередь, межгосударственный бизнес, который зачастую стоит выше политики, однако сейчас мы находимся в такой международной обстановке, когда в ответ на подобные заявления необходимо принимать жесткие, но необходимые решения. Это касается всех российских структур», — сказал эксперт.

Он считает, что полноценное отключение европейских потребителей от российского газа — это конечно очень радикальная мера, но политики в Европе должны тогда повлиять на своих «украинских партнеров», чтобы последние тщательно обдумывали свои заявления.

«В первую очередь, сейчас нужно разговаривать с европейскими партнерами, и, при этом, «Газпром», а также руководство России должны занять жесткую позицию — либо последует осуждающая реакция со стороны Запада на подобные заявления, либо транзит газа через Украину будет прекращен», — резюмировал Кирилл Шкилёв.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее украинская сторона заявила, что проходящие по украинской территории газопроводы не имеют повреждений и по-прежнему могут транспортировать газ в Европу. Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выступил с предложением заморозки денег, которые Россия получает за продажу газа, на эскроу-счетах европейскими странами до вывода российских войск с территории Украины.