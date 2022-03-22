Уфа, , 15:20 — REGNUM Более ста туристов из Башкирии, находящихся за рубежом, ждут возвращения в республику. Об этом 22 марта сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона Маргарита Болычева на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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Она отметила, что 119 человек сейчас находятся в Египте. При этом возникают большие сложности при выезде из этой страны.

«Мы на связи и с Ростуризмом, и с консульством, поддерживаем наши туристов, но пока вопросы вылета из Египта не решены», — заявила Болычева.

Сообщается, что всего с 24 февраля из-за рубежа в Башкирию вернулись 3187 туристов.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам продолжать эту работу, пока все туристы не вернутся домой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии продолжает работать оперативный штаб по поддержке жителей республики, которые остались за границей после отмены рейсов авиакомпаний и введения санкций.