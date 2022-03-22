Москва, , 15:15 — REGNUM Отчет правительства РФ в Госдуме состоится 7 апреля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам телефонного разговора с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Обсудили с председателем правительства вопрос переноса отчета. Председатель правительства поддержал обращение Государственной думы. И, если вы не возражаете, предлагается 7 апреля», — сказал Володин.

Весь день 7 апреля будет посвящен отчету, который представит премьер-министр Михаил Мишустин.

Вместе с тем Володин в своем телеграм-канале ожидает вопросов от читателей, некоторые вполне могут быть заданы Мишустину.

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