Донецк, , 15:15 — REGNUM Донецкий город Горловка подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Об этом 22 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В 13:20 украинские формирования, находящиеся на территории Дзержинска возле шахты «Южная», выпустили по Горловке восемь мин калибром 120 мм, рассказали в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска продолжают обстрел Донецка и его пригородов. За сутки на территории республики были ранены 35 человек.