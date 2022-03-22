Стокгольм, 22 марта, 2022, 15:45 — ИА Регнум. 22 марта министр сельского хозяйства Швеции Анна-Карен Сетерберг провела пресс-конференцию, в ходе которой рассказала о том, как именно события, происходящие в настоящее время на территории Украины, отразятся на ценах на продовольственные товары в стране, передает телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

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»Я знаю, что многие переживают, но риска нехватки продовольствия сегодня нет. С другой стороны, более дорогая электроэнергия и повышенные затраты на сырье приведут к росту стоимости всей цепочки производства», — сказала Сетерберг.

Со своей стороны генеральный директор Шведского агентства по сельскому хозяйству Кристина Нурдин отметила, что площадь посевов в Швеции в 2022 году останется такой же большой, как и в 2021 году. Нехватки семян и удобрений нет, подчеркнула чиновник.

Однако, призналась Нурдин, в стране повысился риск закрытия многих предприятий из-за снижения уровня рентабельности. В частности, речь шла о высоких затратах фермеров на корма для крупного рогатого скота.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.