Москва, , 15:15 — REGNUM В России продолжается разработка мер, способствующих импортозамещению и поддержке отечественных производителей. Об этом 22 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

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«За неделю сформирован ещё один пакет предложений. Он состоит из мер, многие из которых обсуждались на совещании президента — все они детально продуманы и охватывают несколько сфер», — заявил Мишустин.

«В нынешних условиях многим важно оперативно наладить собственное серийное производство материалов и комплектующих, ранее поставляемых из-за рубежа. Поэтому будет донастроена специальная программа по стимулированию разработки российскими предприятиями конструкторской документации», — указал он.

По его словам, проект соответствующего постановления уже в правительство внесён.