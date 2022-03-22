Москва, 22 марта, 2022, 15:19 — ИА Регнум. В ходе состоявшейся 22 марта в Кремле встречи президента Владимира Путина с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным обсуждались вопросы социально-экономической обстановке в регионе. Среди прочего губернатор рассказал президенту об успешном опыте социальных контрактов, которые помогают семьям повысить свой уровень жизни и открыть новые перспективы.

Kremlin.ru Владимир Путин и Андрей Никитин

Владимир Путин отметил, что в Новгородской области в последние годы растёт промышленное производство, увеличиваются объёмы строительства, уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране, улучшилась бюджетная ситуация.

«Действительно, по бюджету удалось ситуацию улучшить, и впервые за много лет у нас по прошлому году реальные доходы действительно росли — с учётом инфляции и всего остального, — подтвердил губернатор. — Бюджет получился профицитный, но в основном за счёт экспорта, за счёт того, что очень удачным был год с точки зрения экспорта наших ключевых производителей».

Никитин поблагодарил президента за поддержку создания в регионе особой экономической зоны и инновационной долины. «Оба эти проекта, экономическая зона, она с августа существует, уже восемь инвесторов начали там свою работу, начинают стройку своих производств, долина чуть позже», — пояснил губернатор.

Серьезные изменения происходят и в социальной сфере. По словам Андрея Никитина, Новгородская область занимает 18-е место среди регионов РФ по объёму социальных контрактов.

«Это позволило нам порядка 12 тысяч контрактов заключить за два года, то есть это почти 40 тысяч человек, если считать с детьми. И 80 процентов этих контрактов у нас признаны эффективными, то есть это значит, что они реально привели к увеличению доходов семей. Это выше, чем в среднем по стране, и это очень серьёзный шаг вперёд с точки зрения качества жизни новгородцев», — приводит слова губернатора пресс-служба Кремля.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта губернатор Новгородской области Андрей Никитин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов с участием президента РФ предложил усовершенствовать систему социального контракта как меры поддержки населения.