Тирасполь, , 15:14 — REGNUM Приднестровская Молдавская Республика (МПР) не будет испытывать дефицит продуктов из-за того, что на Украине ввели запрет на экспорт ряда товаров. Об этом в эфире телеканала «Первый Приднестровский» сообщил министр экономического развития республики Сергей Оболоник.

Он отметил, что поставщиков пришлось поменять. В магазинах будут новые наименования продуктов вместо привычных. Не обойдется и без повышения цен.

«Серьёзно изменится ценовая конфигурация. Отчасти из-за логистики, отчасти из-за того, что замещается украинский товар на европейский или молдавский», — сказал Оболоник.

Стоит отметить, из-за начала военной операции по денацификации Украины были нарушены логистические связи по поставке в Приднестровье продуктов из России, Белоруссии и Украины.