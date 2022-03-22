Рыбинск, Ярославская область, 22 марта, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Исполнять обязанности главы Рыбинска будет Дмитрий Рудаков, на месте и.о. он заменит Алексея Рябченкова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Правительство ЯО Дмитрий Рудаков

Как известно, избранный глава Рыбинска Денис Добряков оставил свой пост в январе 2022 года, исполнять обязанности градоначальника стал первый заместитель главы Алексей Рябченков. Теперь он переходит на работу в ярославское правительство.

«Закономерен вопрос, кто возглавит Рыбинск? Исполнять обязанности мэра города будет Дмитрий Рудаков. Несколько лет он работал под руководством экс-главы Дениса Добрякова, был его первым заместителем. Знает специфику города, менталитет и запросы жителей. В текущей ситуации особенно важно, что у Дмитрия Станиславовича есть успешный опыт работы в условиях санкций в Севастополе. Это позволит профессионально решать проблемы Рыбинска», — сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Евраев.

Выборы нового главы Рыбинска пока не назначены, но теперь не исключено, что они могут пройти уже в мае 2022 года.