22 марта 2022 | Время чтения 7 мин

Какими бы ни были результаты нынешней операции РФ на Украине, экономическое наступление на Россию уже выявило одну важную новую реальность: эра бесплатных, безопасных и предсказуемых санкций действительно закончилась.

Максим Исаев, , 20:24 — REGNUM Специальная военная операция стала не просто важным геополитическим событием, напротив, она знаменует собой поворотный момент в геополитике. Введенные в ответ на нее санкции Запада оказались самими масштабными по своей мощи и охвату. С помощью них Западу удалось добиться беспрецедентного эффекта, который еще несколько недель назад показался бы невообразимым большинству экспертов: одиннадцатая по величине экономика мира во всем, кроме самых жизненно важных продуктов, оказалась изолирована от глобализации двадцать первого века, пишет доцент кафедры истории Корнельского университета Николас Малдер в статье, вышедшей 22 марта в Foreign Affairs.

Мировая Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

На этом фоне актуален вопрос, дадут ли нынешние меры результат. Так, экономические санкции редко достигают своих целей. Западные политики часто говорят о том, что нужного результата добиться не удалось из-за слабости санкционного режима. Действительно, в санкциях могут быть лазейки, вводящие их стороны могут проявлять отсутствие политической воли для их применения, тогда как другие страны могут не захотеть поддержать такие запретительные меры. Кроме того, существует убеждение, что чем жестче санкции, тем больше вероятность достижения с их помощью нужного эффекта.

И все же, когда дело касается западного экономического сдерживания России, речь идет о чем-то другом. Это беспрецедентная кампания по изоляции входящей в Большую двадцатку страны, обладающей крупным углеводородным сектором, развитым военно-промышленным комплексом и диверсифицированной корзиной экспортных товаров. В результате Запад, вводя свои санкции, сталкивается с проблемой другого рода: санкции в этом случае могут потерпеть неудачу не из-за их слабости, а из-за их большой и непредсказуемой силы.

«Привыкнув к использованию санкций против небольших стран, что обходится им без особых издержек, западные политики имеют лишь ограниченный опыт и понимание последствий введения действительно жестких мер против крупной экономики с глобальными связями», — указал Малдер.

«Из-за существующей неустойчивости мировой экономической и финансовой структуры такие санкции могут вызвать серьезные политические и материальные последствия», — добавил он.

Так ввиду сочетания побочных эффектов и негативных мультипликативных факторов санкции против России могут оказать на мировую экономику такое влияние, какое мало когда наблюдалось в истории.

«Почему нельзя было предвидеть таких серьезных последствий? Одна из причин заключается в том, что на протяжении последних нескольких десятилетий американские политики обычно применяли санкции против стран, которые были достаточно скромными по размеру, чтобы можно было сдержать любые значительные негативные последствия», — подчеркнул Мадлер.

Так, степень интеграции в мировую экономику Северной Кореи, Сирии, Венесуэлы, Мьянмы и Белоруссии была относительно скромной и одномерной. Только введение санкций США против Ирана требовало особой осторожности, чтобы не вызвать нестабильности на нефтяном рынке. В целом, однако, говорить о том, что использование санкций экономически почти не несет за собой издержек для Соединенных Штатов нельзя. Это означает, что макроэкономические и макрофинансовые последствия глобальных санкций недостаточно изучены.

Администрация президента США Джо Байдена осознает эту проблему, но ее действия пока неадекватны масштабу. Вашингтон попытался снизить напряженность на нефтяном рынке путем частичного примирения с Ираном и Венесуэлой. Противодействие побочным эффектам санкций против одного ведущего нефтегосударства теперь может потребовать отмены санкций в отношении двух более мелких нефтегосударств. Но этой нефтяной дипломатии недостаточно, чтобы ответить на вызов, связанный с санкциями против России, последствия которых усугубляют существовавшие ранее экономические проблемы. Проблемы с цепочками поставок и узкие места в глобальных транспортных и производственных сетях, возникшие во время пандемии, появились еще до начала операции РФ на Украине. Беспрецедентное применение санкций в этих и без того неспокойных условиях усугубило и без того сложную ситуацию.

Джо Байден (сс) U.S. Secretary of Defense

Проблема минимизации последствий экономической войны еще острее стоит в Европе. И не только потому, что Европейский союз имеет гораздо более прочные торговые и энергетические связи с Россией. Это также результат политической экономии еврозоны, которая сформировалась за последние два десятилетия: за исключением Франции, большинство экономик ЕС следуют стратегии роста, в значительной степени зависящей от торговли и ориентированной на экспорт. Эта экономическая модель требует внешнего спроса на экспорт, подавляя при этом заработную плату и внутренний спрос.

Эта структура очень плохо подходит для длительного введения санкций, ограничивающих торговлю. Увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии в масштабах всего ЕС и расширение общественного контроля в энергетическом секторе, как объявил президент Франции Эммануэль Макрон, является одним из способов смягчить этот шок. Но есть также потребность в мерах по увеличению доходов от потребительских товаров и мерах по снижению цен на рынках товаров производственного назначения, от управления стратегическими резервами до налогов на сверхприбыль, которые внедряются в Испании и Италии.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

Кроме того, последствия санкций будут сказываться на мировой экономике в целом, особенно на «глобальном Юге». Решение этих проблем станет серьезной макроэкономической задачей. Поэтому необходимо, чтобы «Большая семерка», Европейский союз и азиатские партнеры США предприняли смелые и скоординированные действия по стабилизации мировых рынков. Этого можно добиться за счет целевых инвестиций для устранения узких мест в поставках, щедрых международных грантов и займов развивающимся странам, стремящимся обеспечить адекватные поставки продовольствия и энергии, а также крупномасштабного государственного финансирования мощностей по возобновляемым источникам энергии. Такие шаги также должны включать субсидии и, возможно, даже нормирование и контроль над ценами, чтобы защитить самых бедных от разрушительных последствий роста цен на продукты питания, энергию и товары.

Альтернативная энергетика (сс) Jürgen (Guerito)

Такое государственное вмешательство является платой за участие в экономической войне. Нанесение материального ущерба такого масштаба, направленного против России, просто невозможно без изменения международной политики, предусматривающего оказание экономической поддержки тем, кто пострадал от санкций. Если материальное благополучие домохозяйств не будет защищено, политическая поддержка санкций со временем исчезнет.

Таким образом, перед западными политиками стоит серьезная дилемма. Они должны решить, сохранить ли санкции против России в их нынешней силе или применить к России дополнительные экономические санкции. Если цель санкций состоит в том, чтобы оказать максимальное давление на Москву с минимальным ущербом для их собственной экономики — и, таким образом, с терпимым риском внутренней политической реакции, — то нынешний уровень давления может быть максимально возможным на сегодняшний день с политической точки зрения.

На данный момент простое сохранение существующих санкций потребует активной компенсационной политики. Особенно для Европы ни экономическая политика невмешательства, ни фискальная фрагментация не будут устойчивыми, если экономическая война будет продолжаться. Но если Запад решит еще больше усилить экономическое давление на Россию, ему придется идти на далекоидущее экономическое вмешательство. Более интенсивные санкции нанесут дополнительный ущерб не только тем, против кого они вводятся, но и мировой экономике в целом. Независимо от того, насколько сильна и оправдана решимость Запада остановить начатую Москвой операцию на Украине, политики должны признать факт того, что полномасштабное экономическое наступление создаст значительные новые проблемы в мировой экономике.

Усиление санкций вызовет каскад материальных потрясений, которые потребуют далекоидущих шагов по стабилизации. И даже при таких спасательных мерах экономический ущерб вполне может быть серьезным, а риски стратегической эскалации будут по-прежнему высокими. С учетом всех этих причин крайне важно использовать дипломатические и экономические пути, которые могут положить конец нынешнему кризису. Какими бы ни были результаты нынешней операции РФ на Украине, экономическое наступление на Россию уже выявило одну важную новую реальность: эра бесплатных, безопасных и предсказуемых санкций действительно закончилась.