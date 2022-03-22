Ярославль, , 15:17 — REGNUM Исполняющий обязанности главы администрации Рыбинска Алексей Рябченков назначен на должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Михаил Евраев.

Алексей Рябченков Rybinsk.ru

«ЖКХ — чувствительная для жителей сфера. Люди ждут качественные услуги, простые и понятные ответы на вопросы, за что они платят. А главное — оперативные решения проблем в сфере коммунального хозяйства. Тем важнее, кто возглавит профильный областной департамент. Принял решение пригласить на должность директора департамента ЖКХ исполняющего обязанности мэра Рыбинска Алексея Рябченкова. К работе он приступит с 1 апреля. Алексей Владимирович — профессионал, наш, местный. У него большой опыт работы. Сферу ЖКХ он знает «от» и «до». И уверен, справится со всеми задачами. Свой родной Рыбинск он не бросает. На новой должности у него появится больше возможностей помогать городу», — сообщил о своём решении Михаил Евраев.

До назначения Рябченкова обязанности директора департамента исполняла Мария Сачкова, которая работала на этом посту с февраля 2020 года.

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