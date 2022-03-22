Москва, , 15:12 — REGNUM Среди жителей РФ наибольшей популярностью пользуются такие методы сохранения сбережений, как покупка долларов, недвижимости и банковские вклады. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта сообщили в финансовом университете при правительстве РФ, со ссылкой на исследование, которое провел данный вуз совместно с СПАО «Ингосстрах».

"Исследование показало, что наибольшей популярностью среди населения пользуются: покупка долларов, открытие банковского вклада под высокий процент, приобретение квартиры, покупка евро, приобретение дома в городе или за городом, — выяснили эксперты. — При этом 35% высказались за покупку долларов, 18% — за вклад в банке под высокий процент, 10% — за покупку квартиры, 6% — за покупку евро, и по 5% — за приобретение загородного дома или автомобиля. Одновременно с этим исследование показало, что жители готовы защищать то имущество, которым они располагают или готовы приобрести для спасения сбережений. Так, 16% автовладельцев заявили о том, что готовы рассмотреть вопрос о приобретении полиса КАСКО для защиты собственного автомобиля, и 22% — страхования своей недвижимости».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что почти каждый второй житель России (47%) считает, что сбережения лучше всего хранить в рублях.

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