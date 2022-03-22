Кишинёв, , 15:11 — REGNUM Пенсионеры в Молдавии больше не будут получать традиционные выплаты по 1000 леев (менее $55) к Пасхе и Рождеству. Об этом 22 марта объявил глава парламентской комиссии по социальной защите, вице-председатель правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Дан Перчун.

«Мы отказались от выплаты этого единовременного пособия. Мы предпочитаем повышать пенсию, чтобы человек рассматривал пенсию, как свой основной источник дохода», — сказал Перчун.

Он добавил, что в ПДС также не поддержали законопроект от оппозиции об индексации пенсий не один, а два раза в год.

Напомним, ранее в Молдавии объявили, что пенсию поднимут 1 апреля на 13,4% в соответствии с уровнем инфляции, который зафиксировали в 2021 году. Для тех, у кого размер пенсии выше средней заработной платы 9900 леев (около $540), всё, что сверх этой суммы, под индексацию не попадёт.

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