Екатеринбург, 22 марта, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Украине очень обидно, что Россия получает деньги за экспорт газа, а прекратить транзит и стать виновником экономического коллапса Евросоюза Украина опасается, так как ей за это могут сделать очень грустно вместо помощи. Таким мнением по поводу предложения главы правления «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко заморозить деньги от экспорта газа поделился с корреспондентом ИА REGNUM член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

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«Вот и пытается Витренко давать советы, как заморозить российские средства за газ. При этом сама Украина не является ни плательщиком, ни получателем этих денег. С тем же успехом он может советовать чете Байденов, как им распоряжаться семейным бюджетом», — сказал эксперт.

Он также добавил, что Витренко никто не спрашивал и советов слушать не станет. А Россия вряд ли согласится с тем, чтобы отпускать газ фактически бесплатно — ей хватает и уже замороженных резервов Центробанка.

Как сообщало ИА REGNUM, со своим предложением руководитель «Нафтогаза» выступил в эфире Bloomberg.