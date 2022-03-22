Москва, , 15:11 — REGNUM Российская сторона передала много дней назад Украине проекты документов в рамках переговорного процесса, заявил журналистам 22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они (проекты документа) хорошо известны украинской стороне. Вот все, что я могу сказать. И они разъяснены не только устно, но и весьма четко сформулированы и письменно, и все необходимые проекты документов достаточно уже много дней назад, в наших условиях много дней назад были переданы украинцам», — сказал Песков.

По его словам, Киев «на что-то ответил, на что-то — нет». Российская сторона хотела бы более содержательного и более оперативного ответа каждый раз, заключил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Украина может проводить внутригосударственные процедуры, в том числе и референдумы, однако необходимо учитывать и те предложения, которые фигурируют в рамках российско-украинских переговоров.

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