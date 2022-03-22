Кострома, , 15:32 — REGNUM Костромские перевозчики, обслуживающие маршруты общественного транспорта по муниципальным контрактам, выдвинули несколько требований в адрес администрации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующее письмо генеральный директор Межрегиональной ассоциации перевозчиков Михаил Веселов направил в прокуратуру региона и уполномоченному по защите прав предпринимателей Александру Глебову.

В автобусе

Перевозчики настаивают на повышении тарифа за проезд до 30 рублей, пересмотре политики предоставления транспортных льгот для населения, увеличении стоимости пассажиро-километра в контрактах.

Предприниматели считают, что к критической ситуации в сфере, а именно — текучке водительских кадров, износу самого транспорта (около 45% автобусов имеют срок службы более 7 лет), пропуску рейсов и, как следствие, недовольству граждан привело неэффективное тарифное регулирование.

«Темпы роста тарифов не совпадают темпам роста стоимости на горюче-смазочные материалы, запасные агрегаты, шины, взносы по обязательному страхованию транспорта. Изменение тарифа в нашем регионе строится на приведении его в соответствии с темпами инфляции прошлого периода, что некорректно, поскольку в этом случае тариф даже не догоняет рост цен», — говорится в обращении.

Веселов утверждает, что убытки предприятий могут привести к их скорому банкротству и трудностям с транспортным обслуживанием города. Омбудсмен Александр Глебов принял письмо к сведению и пообещал организовать для перевозчиков и администрации «согласительное совещание».

В последний раз цену проезда с 20 до 23 рублей в Костроме поднимали в феврале 2021 года. Сейчас городские перевозки находятся в переходной стадии. Администрация Костромы заказала обследование пассажиропотока у московского Центра экономики инфраструктуры с тем, чтобы специалисты дали рекомендации по оздоровлению и оптимизации сферы. Окончательные выводы, на основе которых город подготовит документацию с новыми условиями и заключит долгосрочные контракты на перевозки с частниками, будут готовы в конце марта.

Однако, основные направления транспортной реформы уже известны. Помимо изменения маршрутов и структуры их обслуживания исследователи подтвердили необходимость повышения цен на билеты. Найти компромисс между стоимостью и качеством обслуживания администрации предстоит до 1 октября 2022 года — в этот день закончится действие старых контрактов.

Читайте ранее в этом сюжете: Костромичи разошлись во мнениях о росте стоимости проезда

Читайте развитие сюжета: В Костроме подняли стоимость проезда в общественном транспорте