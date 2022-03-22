Москва, , 15:19 — REGNUM Власти Украины могут принимать решение о проведении референдума в стране по тому или иному вопросу, так как Украина — это суверенное государство. Об этом 22 марта, комментируя словах президента Украины Владимира Зеленского про референдум по теме гарантий безопасности и вопросу Донбасса и Крыма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это суверенное государство, внутригосударственные процедуры могут быть, но есть и переговоры», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом он посетовал на то, что «переговорный процесс у делегаций РФ и Украины идёт медленнее и менее содержательно, чем хотелось бы».

«Но помимо этого есть те субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций. Убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идёт гораздо медленней и менее содержательно, чем нам хотелось бы», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президентВладимир Зеленский заявил, что вопрос договорённостей с Россией зависит от мнения народа Украины. По его словам, народ должен решать, можно ли идти на те или иные компромиссы Киеву. Поэтому вполне вероятно, что должен быть проведён референдум по этому вопросу, так как изменения предстоят «исторические».