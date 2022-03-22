Москва, , 13:34 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, уточняющий деятельность национально-культурных автономий, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) наделяется полномочием по ведению реестра национально-культурных автономий. Порядок ведения, состав включаемых в него сведений, а также осуществляемого в связи с ведением реестра национально-культурных автономий межведомственного взаимодействия определяется правительством РФ.

Также предусматривается, что при ФАДН может создаваться консультативный совет по делам национально-культурных автономий, действующий на общественных началах и состоящий из представителей федеральных национально-культурных автономий. Порядок создания и деятельности консультативного совета определяется ФАДН России.

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