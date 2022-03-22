Новочеркасск, Ростовская область, 22 марта, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В Ростовской области проводили в последний путь уроженца Новошахтинска Вячеслава Маклагина, погибшего 28 февраля в ходе специальной операции России по защите республик Донбасса.

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Вячеслав Маклагин — выпускник Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени Матвея Платова. В стенах казачьего вуза он получил специальность программиста и военную специальность штурмана. При поступлении он пополнил ряды Платовской казачьей сотни.

После окончания вуза новошахтинец служил в Военно-воздушных силах России. Проходил службу на Дальнем Востоке — в Комсомольске-на-Амуре и Чите. Вячеслав Маклагин за мужество и профессионализм при выполнении задач военной операции против террористов на территории Сирии был награжден медалью Суворова и медалями Сирийской Арабской Республики.

Капитан Маклагин, не задумываясь, встал на защиту республик Донбасса. Так же, как в годы Великой Отечественной войны поднимались на защиту Отечества наши деды и прадеды. Новошахтинец погиб, защищая Родину от нацизма. Указом Верховного главнокомандующего РФ капитан Вячеслав Маклагин удостоен ордена Мужества (посмертно).

Память о Вячеславе Маклагине всегда будет жить в сердцах соотечественников, в том числе преподавателей, выпускников и учащихся казачьего вуза.

«Ряд молодых преподавателей, учёных высказали готовность в проведении среди молодежи просветительской работы гражданско-патриотической направленности: проводят открытые лекции, дискуссии и семинары, которые пользуются особой популярностью», — отметил атаман станичного казачьего общества «Платовское» Иван Ревин.