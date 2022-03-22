Чебоксары, 22 марта, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Чувашии при возникновении гарантийных обязательств после капитального ремонта вскрылись две проблемы. В связи с чем в республике «сложилась не очень хорошая судебная практика», когда НО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» («Фонд капремонта») обязывают возмещать ущерб вместо подрядчика. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила исполняющая обязанности генерального директора фонда Светлана Баранова.

Cap.ru Данные чувашского «Фонда капремонта»

Оценивая ситуацию с качеством капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, она подняла проблему гарантийных обязательств и возмещения ущерба.

«Сегодня, к сожалению, в Чувашской Республике сложилась не очень хорошая судебная практика, когда по невыполнению гарантийных обязательств и возмещению материального ущерба третьим лицом выступает фонд, а не подрядная организация», — сказала Светлана Баранова.

Она выделила два аспекта в части выполнения гарантийных обязательств. По её словам, «Фонд капремонта» остаётся «один на один» с обязательствами после самоликвидации подрядчиков после проведения ремонта. В то же время недоработкой самого фонда она назвала ситуацию, когда подрядчики не обременяют себя обязательствами при некачественно проведённом ремонте.

«Поэтому предлагаю согласовать такое условия договора, которое будет в следующих договорах: внесение обеспечения гарантийных обязательств в размере 1% на счёт фонда. Это позволит за счёт данных средств выполнять гарантийные обязательства, если подрядная организация самоликвидировалась и, соответственно, вернуть тем организациям, по которым эти средства не понадобились, они сами выполняли гарантийные обязательства», — предложила руководитель «Фонда капремонта».

По её словам, в настоящее время в судах находятся иски по выполнению гарантийных обязательств в отношении 18-nb многоэтажек «с требованием переделать полностью» капремонт. В том числе «по четырём уже возбуждено исполнительное производство в размере 21 млн рублей». По пяти домам заключено мировое соглашение с подрядчиками по устранению недостатков.

«Сразу хотят исправлять [подрядчики] то, что накосячили раньше», — добавила Светлана Баранова.

Кроме того, «Фонд капремонт» является ответчиком по 16-ти искам от собственников с общим заявленным ущербом на 2 млн рублей:

«По этому направлению работа с подрядными организациями тоже ведётся и в последнее время три подрядные организации устранили ущерб, отозваны три исковых заявления собственниками. Поэтому данную работу будем продолжать».

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В ходе обсуждения глава Чувашии Олег Николаев предложил в отношении компаний, которые после некачественного ремонта самоликвидировались, привлекать их к субсидиарной ответственности.