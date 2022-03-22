Подрядчиков в Чувашии обяжут вносить гарантийные средства при капремонте
Чебоксары, 22 марта, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Чувашии при возникновении гарантийных обязательств после капитального ремонта вскрылись две проблемы. В связи с чем в республике «сложилась не очень хорошая судебная практика», когда НО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» («Фонд капремонта») обязывают возмещать ущерб вместо подрядчика. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила исполняющая обязанности генерального директора фонда Светлана Баранова.
Оценивая ситуацию с качеством капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, она подняла проблему гарантийных обязательств и возмещения ущерба.
Она выделила два аспекта в части выполнения гарантийных обязательств. По её словам, «Фонд капремонта» остаётся «один на один» с обязательствами после самоликвидации подрядчиков после проведения ремонта. В то же время недоработкой самого фонда она назвала ситуацию, когда подрядчики не обременяют себя обязательствами при некачественно проведённом ремонте.
По её словам, в настоящее время в судах находятся иски по выполнению гарантийных обязательств в отношении 18-nb многоэтажек «с требованием переделать полностью» капремонт. В том числе «по четырём уже возбуждено исполнительное производство в размере 21 млн рублей». По пяти домам заключено мировое соглашение с подрядчиками по устранению недостатков.
Кроме того, «Фонд капремонт» является ответчиком по 16-ти искам от собственников с общим заявленным ущербом на 2 млн рублей:
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В ходе обсуждения глава Чувашии Олег Николаев предложил в отношении компаний, которые после некачественного ремонта самоликвидировались, привлекать их к субсидиарной ответственности.