, 13:42 — REGNUM На Западе развёрнута столь сильная антироссийская истерика, что жители Европы не могут принимать трезвые решения. Россия ограничена в своих мерах против русофобии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 марта журналистам.

Он отметил, что сейчас международное право фактически не работает, применять какие-либо меры почти невозможно. Для русских и русскоговорящих людей, живущих за границей, настали действительно очень сложные времена.

«Истерика такая, что она не даёт возможности принимать европейцам какие-то трезвые решения», — сказал Песков в ответ на вопрос о возможных мерах по защите русских за рубежом на фоне нарастающей волны русофобии.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ликвидация российского присутствия в мировых СМИ сравнима со страшной волной. России «вырывают язык», считает он.

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