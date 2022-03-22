Москва, , 13:32 — REGNUM Россия не занимается кибератаками и другим бандитизмом, заявил 22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

В беседе с журналистами он отверг предположение президента США Джозефа Байдена о возможных кибератаках со стороны России и подчеркнул, что Москва бандитизмом не занимается.

Как сообщало ИА REGNUM, предположения о наличии в Европе биологического и химического оружия США опроверг президент США Джозеф Байден. Отдельно Байден опроверг наличие бактериологического оружия США на территории Украины.