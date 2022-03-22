Нарьян-Мар, , 13:31 — REGNUM Ненецкий автономный округ получит на поддержку рынка труда 12,8 млн рублей, сообщает окружная администрация.

Безработный News.at

Первое — это организация общественных работ для граждан, зарегистрированных в службе занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, и организация временного трудоустройства работников, которые находятся под риском увольнения. Второе направление — это организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, которые находятся под риском увольнения.

«Средства, которые Правительство выделяет нашему региону, должны быть максимально использованы в интересах жителей НАО. Если речь идёт о поддержке рынка труда, то в первую очередь мы должны позаботиться о людях, которые находятся без работы или под риском потерять работу. Все эти люди должны быть охвачены поддержкой!», — сказал губернатор округа Юрий Бездудный.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 40 млрд рублей выделено на поддержку рынка труда в регионах России.