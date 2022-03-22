В Чувашии объяснили «ненадлежащий вид» фасадов после капремонта
Чебоксары, 22 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» («Фонд капремонта»)предлагаютоптимизировать состав работ и материалов, чтобы избежать «перекосов» и обеспечить качество работ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил и. о. директора фонда Светлана Баранова.
Говоря о срыве краткосрочной программы капитального ремонта в 2021 году, руководитель «Фонда капремонта» акцентировала внимание на качестве работ.
В качестве примера она привела фасады многоквартирных домов в центре Чебоксар, которые после капремонта «приходят в ненадлежащий вид»:
По мнению руководителя фонда, «такой же перекос идёт» при ремонте внутренних домовых инженерных сетей. Она пояснила, в частности, что на тепловых узлах используется «очень дорогая» краска, без которой можно обойтись. Также закупается в качестве утепления дорогой материал, на чём можно в 2 — 3 раза сэкономить при покупке более бюджетного аналога, который «был бы достаточен» для этих целей.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Фонда капремонта», в 2021 году в программу капремонта в Чувашии было включено 198 многоквартирных домов. На 18 марта 2022 года работы завершили в 142-х домах, работы продолжаются в 35 многоэтажках.