Чебоксары, 22 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» («Фонд капремонта»)предлагаютоптимизировать состав работ и материалов, чтобы избежать «перекосов» и обеспечить качество работ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил и. о. директора фонда Светлана Баранова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капремонт

Говоря о срыве краткосрочной программы капитального ремонта в 2021 году, руководитель «Фонда капремонта» акцентировала внимание на качестве работ.

«Необходимо провести оптимизацию состава работ и применяемых материалов. На сегодняшний день, к сожалению, есть такая ситуация, когда на домах, которые влияют на качество выполненного ремонта, выполняется не весь состав работ. И вообще состав работ какого-либо ремонта часто зависел от непрофессионального видения проектной организации, поэтому фондом разработано конкретное техническое задание с обязательным перечнем и составом работ», — сообщила Светлана Баранова.

В качестве примера она привела фасады многоквартирных домов в центре Чебоксар, которые после капремонта «приходят в ненадлежащий вид»:

«Какие здесь перекосы: в сметах заложена очень дорогая краска, которая может быть в принципе в два раза дешевле. И, с другой стороны, там совсем не заложена технология… Поэтому стоимость недешёвая, а по сути качества ремонта нет».

По мнению руководителя фонда, «такой же перекос идёт» при ремонте внутренних домовых инженерных сетей. Она пояснила, в частности, что на тепловых узлах используется «очень дорогая» краска, без которой можно обойтись. Также закупается в качестве утепления дорогой материал, на чём можно в 2 — 3 раза сэкономить при покупке более бюджетного аналога, который «был бы достаточен» для этих целей.

«То есть мы сегодня всё это проанализировали, техническое задание утверждено. Понятно, что оно будет только со следующих договоров. Надеемся, что это где-то сэкономит денежные средства, чтобы выполнить в полном составе все работы», — полагает Светлана Баранова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Фонда капремонта», в 2021 году в программу капремонта в Чувашии было включено 198 многоквартирных домов. На 18 марта 2022 года работы завершили в 142-х домах, работы продолжаются в 35 многоэтажках.