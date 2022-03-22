, 13:35 — REGNUM В России рассматривают возможность использования самолетов Ту-214 отечественными авиакомпаниями. Заместить зарубежные комплектующие в данных самолетах планируется уже в течение года. Об этом 22 марта заявил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов во время посещения Казанского авиазавода.

По мнению главы Татарии Рустама Минниханова, обозначенные правительством страны задачи посильны для республики.

«Понятно, что необходимо модернизировать и подготовить производство под 10 самолётов Ту-214. Наша часть — подготовка кадров, специалистов, инженеров, рабочих. Мы с этой задачей справимся», — подчеркнул он.

Юрий Борисов в свою очередь оценил проводимую работу по производству Ту-160 и остался доволен увиденным.

«Казань, как известно, является основным производителем стратегической авиации для наших военно-воздушных сил. Здесь все идет по плану. Производство готово. В этом году мы ожидаем один модернизированный и один новый самолет Ту-160. Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство», — добавил вице-премьер.

ИА REGNUM ранее сообщало, среднемагистральный узкофюзеляжный самолет Ту-214 выпускается в Казани для специальных задач и эксплуатируется СЛО «Россия», ФСБ и Минобороны.

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