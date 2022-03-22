Кызыл, , 13:26 — REGNUM Участники республиканского турнира по национальной тувинской борьбе «Хуреш» поддержали российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства спорта региона.

Участники соревнований по борьбе в Туве выстроились в знак «Z» Министерство спорта Тувы

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Молодые спортсмены — соревнования проходили среди юношей до 18 лет — выстроились в знак «Z».

"Сейчас нашим солдатам как никогда нужна поддержка. Мы должны показать, что наша армия имеет надежный тыл!» — отметили в ведомстве.

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