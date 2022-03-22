Москва, , 13:25 — REGNUM Спорт находится вне рамок политики, и это является константой российского подхода. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дисквалификацию российского шахматиста Сергея Карякина за поддержку спецоперации по защите ДНР и ЛНР.

Сергей Карякин Kremlin.ru

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«Принцип, что спорт, в том числе и шахматы, должен быть вне политики — это главная константа нашего подхода. Любой гражданин РФ имеет право выразить свою позицию, это никоим образом не должно провоцировать реакцию со стороны FIDE», — сказал Песков.

По его словам, Россия призывает FIDE «пересмотреть это решение и остаться вне политики, подтвердив международный престиж этой шахматной организации».