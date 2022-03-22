Симферополь, , 13:25 — REGNUM Подвергшиеся беспредельному беззаконию яхты российских бизнесменов готовы принять в Крыму. Об этом 22 марта заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Яхта Eclipse («Затмение»). Яхта Романа Абрамовича Keld Gydum

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«В рамках развернутой Западом антироссийской кампании начались массовые задержания российских яхт. Некоторые из них, спасаясь от беззакония, зашли в Черное море. Похоже, что западные страны возвращаются к своему привычному занятию — пиратству», — написал Аксёнов, добавив, что это ремесло у жителей Запада в крови.

При этом Крым готов предоставить яхта убежище от беспредела, заверил руководитель региона.

«Места хватит всем», — добавил Аксёнов.