Кстово, Нижегородская область, 22 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Следователи организовали доследственную проверку по факту возгорания на территории нефтебазы, расположенной в г. Кстово. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства и причины возгорания, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По предварительным данным, 22 марта 2022 года около 9 час 45 мин на территории нефтебазы, расположенной в г. Кстово, при заправке бензовоза марки «Скания» произошло возгорание и разлив нефтепродукта. Сотрудниками МЧС пожар локализован и потушен. Предварительно, полностью выгорели три бензовоза, еще четыре повреждены. Жертв и пострадавших нет.

«В ходе проверки следователи СК дадут действиям лиц, допустивших возгорание, юридическую оценку по ст. 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» заявила, что на Кстовской нефтебазе возгорание произошло при наливе бензовоза, принадлежащем сторонней организации — «Ирбис».

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