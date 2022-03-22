Омск, , 13:23 — REGNUM В Омской области ожидается непогода — порывистый ветер и осадки. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Омска.

Метель Goodfon.ru

По данным синоптиков, 23 марта в регионе прогнозируется ветер порывами до 18 м/с. Также будут идти небольшие осадки — снег, мокрый снег, дождь.

В отдельных районах прогнозируются метель, гололёд, изморозь. Днём 24 марта порывы ветра будут достигать 16−21 м/с. Также ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (снег и мокрый снег). В отдельных районах ожидаются гололёд, метель.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Хакасии предупредили о непогоде.

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