Москва, , 13:23 — REGNUM ФосАгро представила технологию использования фосфогипса для строительства дорог на выставке RosBuild-2022.

«Продукт вызвал большой интерес посетителей, — рассказывает руководитель корпоративного проекта по продвижению фосфогипса Лидия Холомьева. — Мы провели более 100 встреч с проектировщиками, строительными организациями, потенциальными заказчиками, научными центрами и логистическими компаниями. На выставке мы нашли новых партнеров как в краткосрочной перспективе, так и для долгосрочного сотрудничества».

Фосфогипс в качестве основания дорог обеспечивает их ровность и долговечность. Материал существенно лучше справляется с нагрузкой, чем песок и щебень. Залогом тому служит способность распределять вес в месте давления колеса на всю монолитную плиту, что предотвращает появления колейности и позволяет увеличить нагрузку на ось с 15 до 30 т, и в 1,5−2 раза повысить грузооборот дороги.

В результате основание из фосфогипса несравнимо прочнее (до 5 раз) и доступнее (в среднем на 30%) того, в котором используются песок и щебень. А максимальная выгода (до 45%) от применения фосфогипса проявляется при строительстве дорог 4-й и 5-й категорий — региональных, внутригородских, поселковых, местных.

Покрытие из фосфогипса обладает высокой морозостойкостью, оно устойчиво к накоплению влаги и вспучиванию.

Еще одним важным преимуществом применения дорожного фосфогипса — сокращение сроков строительства дорог за счет уменьшения объёмов работ, а также увеличение их межремонтного периода, в том числе в сложных гидрогеологических и климатических условиях. Фосфогипс эффективно заменяет природные материалы, такие как песок и щебень, что обеспечивает экономию первичных ресурсов.

В Саратовской области по разработанной технологии уже построено более 180 тысяч м2 дорог. Все они показали высокие эксплуатационные характеристики, находятся в хорошем состоянии и используются в течение длительного времени без капитального и ямочного ремонтов.

В результате фосфогипс дорожный был включен в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения ФАУ «РОСДОРНИИ». Кроме того, технология строительства дорог с применением фосфогипса производства Балаковского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») внесена в Справочник Международной ассоциации производителей минеральных удобрений (IFA) по лучшим практикам применения фосфогипса в разных областях.