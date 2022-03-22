Чебоксары, , 13:22 — REGNUM На капремонт домов в Чувашии в 2022 году направят почти 1,65 млрд рублей, в то время как в 2021 году было выделено около 1,1 млрд рублей. Такие данные приведены в докладе исполняющей обязанности директора некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» («Фонд капремонта») Светланы Барановой, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данные чувашского «Фонда капремонта» Cap.ru

По её словам, краткосрочная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2021 — 2023 годы включает 605 многоэтажек площадью более 2 млн кв. метров, где проживают 95 тыс. человек. Расходы на данный период оцениваются в 4 млрд рублей.

Руководитель «Фонда капремонта» сообщила, что в 2021 году в программу были включено 198 многоквартирных домов, на что было предусмотрено почти 1,1 млрд рублей. В 187-ти многоэтажках средства на капремонт аккумулируются в так называемом «общем котле». По словам Светланы Барановой, в прошлом году работы были завершены в 142-х домах, в 35-ти многоэтажках работы продолжаются.

Данные чувашского «Фонда капремонта» Cap.ru

В 2022 году планируется провести капремонт в 216 домах общей площадью 813 тыс. кв. метров, где проживает 35 тыс. человек. На данные цели предусмотрено почти 1,65 млрд рублей, в том числе из средств «Фонда капремонта» — 1 млрд рублей, со спецсчетов — 647 млн рублей.

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